Художник Василий Нестеренко рассказал о выставке «Мы — русские, с нами Бог!»

Народный художник России член Российской академии художеств и Союза художников России Василий Нестеренко, принимавший участие в восстановлении храма Христа Спасителя и оформлявший Главный храм Вооружённых сил Российской Федерации, рассказал о своей выставке «Мы — русские, с нами Бог!», проходящей в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.

Масштабная выставка работ художника Василия Нестеренко в Центральном выставочном зале «Манеж» получила название, аналогичное одному из самых известных полотен живописца. Сюжет картины «Мы — русские, с нами Бог!» основан на знаменитом эпизоде Первой мировой войны — «Атаке мертвецов», когда остатки гарнизона русской крепости обратили в бегство превосходящие силы противника. По мнению Нестеренко, полотно не только отображает исторические события, но и перекликается с современностью.

«Хочу сказать, что я прочитал в «Санкт-петербургских ведомостях» за 1915 год следующие слова: «Что готовит нам просвещённая Европа? Каинов дым и дубинки для добивания отравленных русских воинов. Культурные варвары». Как это актуально для нашего времени! Это картина вовсе не про Первую мировую при всей её историчности, это картина про нас, про сегодняшний день… Это возможность говорить языком истории о том, что нас волнует», — рассказал художник в беседе с RT.

Нестеренко отметил, что работа над картиной «Мы — русские, с нами Бог!» длилась почти год, поскольку, как и другие исторические полотна, требовала массы изысканий для сохранения аутентичных деталей, таких как оружие и форма.

«Но не это самоцель. Не реконструкция. Хочется показать дух. Хочется находить темы, которые близки нам сейчас. А их много. История повторяется в той или иной степени, но правда о том времени (да о любом времени) — это важный вопрос, который предполагает изучение материала», — отметил Нестеренко.

В рамках выставки представлено множество разноплановых работ художника — от натюрмортов и портретов до икон и батальных полотен. Основой экспозиции стала серия картин, посвящённая победам русского оружия и духа «Наша слава — Русская держава!». Помимо сюжетов Крымской, Первой мировой и Великой Отечественной войн, своё отражение в работах художника нашли и Сирийская кампания («Письмо недругам России», триптих «Сирийская земля»), и несколько полотен, посвящённых СВО, которые созданы «по впечатлениям от того, что происходит сейчас в Донбассе». Нестеренко отметил, что, несмотря на военные сюжеты картин, все они — про мир.

«Они посвящены миру. Эти работы оптимистичные, они за мир. Они не против кого-то — они не против поляков, не против немцев, французов. Они за русских. Это две большие разницы — против кого-то и за. Так вот они — за русских. За нашу страну, за наш дух, за нашу историю. Я уже говорил, что они (наши предки. — RT) смогли (отстоять страну. — RT). И вопрос, который я ставлю в своих картинах — а сможем ли мы? И мне хочется, чтобы смогли», — заключил художник.

Выставка «Мы — русские, с нами Бог!» в Центральном выставочном зале «Манеж» продлится до 25 июня.

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