Певцов заявил о важности построения новой суверенной культуры в России

Депутат Госдумы, народный артист России Дмитрий Певцов прокомментировал старт приёма заявок на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. По его словам, главная задача — построение новой суверенной культуры.

«Пример — создание и работа Президентского фонда культурных инициатив. Формируется система отбора и продвижения произведений патриотической культуры и формирования новой волны государственно ориентированных творцов. Это актуальный вопрос, например, для молодёжной среды», — сказал Певцов в беседе с газетой «Взгляд».

Он выразил уверенность, что творческие таланты используют возможность получить грант на реализацию проектов, посвящённых сохранению и защите традиционных ценностей.

Ранее сообщалось, что тюменских предпринимателей и представителей НКО приглашают принять участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив.