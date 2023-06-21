Певцов заявил о важности построения новой суверенной культуры в России
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«Пример — создание и работа Президентского фонда культурных инициатив. Формируется система отбора и продвижения произведений патриотической культуры и формирования новой волны государственно ориентированных творцов. Это актуальный вопрос, например, для молодёжной среды», — сказал Певцов в беседе с газетой «Взгляд».
Он выразил уверенность, что творческие таланты используют возможность получить грант на реализацию проектов, посвящённых сохранению и защите традиционных ценностей.
Ранее сообщалось, что тюменских предпринимателей и представителей НКО приглашают принять участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив.