В Тюмени стартует приём заявок на участие в грантовом конкурсе Фонда культурных инициатив

Тюменских предпринимателей и представителей НКО приглашают принять участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив.

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр правительства Тюменской области.

Старт приёма заявок начнётся 21 июня. Жюри рассмотрит заявки от некоммерческих и коммерческих организаций, а также от индивидуальных предпринимателей.

В текущем году конкурс включает в себя пять тематических направлений: «Гордимся героями и достижениями России», «Победа будет за нами!», «Сила согласия», «Новые возможности» и «Народное единство».

Ранее ФАН передавало, что на Петербургском международном экономическом форуме власти Рязанской области подписали соглашение о взаимодействии с фондом поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра».