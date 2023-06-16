В Тюмени стартует приём заявок на участие в грантовом конкурсе Фонда культурных инициатив
Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на информационный центр правительства Тюменской области.
Старт приёма заявок начнётся 21 июня. Жюри рассмотрит заявки от некоммерческих и коммерческих организаций, а также от индивидуальных предпринимателей.
В текущем году конкурс включает в себя пять тематических направлений: «Гордимся героями и достижениями России», «Победа будет за нами!», «Сила согласия», «Новые возможности» и «Народное единство».
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