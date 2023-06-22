Специалист Шебалин: землетрясение в Крыму вызвано движением блоков земной коры

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Пётр Шебалин в беседе с RT рассказал, чем было вызвано и возможно ли повторное землетрясение у берегов Крыма.

Специалист отметил, что явления подобной силы в данном регионе давно не происходили.

«По данным Российской геофизической службы, там магнитуда даже 5,1. Это немного другая магнитуда, чем определяли американцы или европейцы», — пояснил Шебалин.

По его мнению, землетрясение было вызвано движением тектонических плит или блоков земной коры.

«Здесь нет границы литосферных плит, но здесь проходит граница блоков, по которым происходит землетрясение за счёт их перемещения относительно друг друга», — добавил собеседник RT.

Шебалин также рассказал, что в 1927 году в данном регионе также произошло два землетрясения.

«Там было землетрясение в июне магнитудой около 6, а потом в сентябре магнитудой около 6,8. Первое землетрясение вызвало некоторые разрушения, но не жертвы, а вот второе, сентябрьское, уже было более разрушительным. Так что в принципе разрушительные землетрясения в этом районе возможны. Но говорить о том, произойдут ли более сильные землетрясения, сейчас невозможно. Модели, которые могли бы это описать, пока неточны, и сказать наверняка, будут ли более сильные толчки, мы не можем», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Крыма. Его эпицентр располагался в 59 км от Севастополя.