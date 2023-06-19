У восточного побережья Камчатки ночью произошло землетрясение магнитудой 4,9
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает Newinform со ссылкой на региональный филиал геофизической службы РАН.
Угроза цунами не была объявлена, жертв и разрушений нет.
Очаг землетрясения залегал на глубине 106 км.
Отмечается, что местные жители не ощутили подземных толчков, которые произошли в 57 км от ближайшего населённого пункта Усть-Камчатск.
Ранее, по сообщению управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой провинции Адана.