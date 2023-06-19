У восточного побережья Камчатки ночью произошло землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали в ночь на 19 июня у восточного побережья Камчатки.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на региональный филиал геофизической службы РАН.

Угроза цунами не была объявлена, жертв и разрушений нет.

Очаг землетрясения залегал на глубине 106 км.

Отмечается, что местные жители не ощутили подземных толчков, которые произошли в 57 км от ближайшего населённого пункта Усть-Камчатск.

Ранее, по сообщению управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 4,0 произошло в турецкой провинции Адана.