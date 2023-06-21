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Netflix снимет документальный сериал об осуждённом хирурге Паоло Маккиарини

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Стриминговая платформа Netflix снимет документальный сериал из трёх частей об осуждённом хирурге Паоло Маккиарини.
Netflix снимет документальный сериал об осуждённом хирурге Паоло Маккиарини
  • globallookpress.com
  • © Magnus Andersson/Keystone Press Agency

По данным Deadline, продюсировать проект будет британская компания Nutopia. Рабочее название документальной ленты — Bad Surgeon: Love Under the Knife («Плохой хирург: Любовь под ножом»).

В ленте будет рассказано о том, как в 2011 году Маккиарини решил произвести революцию в области регенеративной медицины и найти новые подходы для создания тканей дыхательных путей и лёгкого.

Однако врач наврал о своих достижениях, трое из его пациентов умерли. Вскоре Паоло Маккиарини предстал перед судом, где его приговорили к двум с половиной годам тюремного заключения.

Режиссёром сериала выступит Бен Стил.

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