Netflix снимет документальный сериал об осуждённом хирурге Паоло Маккиарини

Стриминговая платформа Netflix снимет документальный сериал из трёх частей об осуждённом хирурге Паоло Маккиарини.

По данным Deadline, продюсировать проект будет британская компания Nutopia. Рабочее название документальной ленты — Bad Surgeon: Love Under the Knife («Плохой хирург: Любовь под ножом»).

В ленте будет рассказано о том, как в 2011 году Маккиарини решил произвести революцию в области регенеративной медицины и найти новые подходы для создания тканей дыхательных путей и лёгкого.

Однако врач наврал о своих достижениях, трое из его пациентов умерли. Вскоре Паоло Маккиарини предстал перед судом, где его приговорили к двум с половиной годам тюремного заключения.

Режиссёром сериала выступит Бен Стил.