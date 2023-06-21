Netflix снимет документальный сериал об осуждённом хирурге Паоло Маккиарини
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- © Magnus Andersson/Keystone Press Agency
По данным Deadline, продюсировать проект будет британская компания Nutopia. Рабочее название документальной ленты — Bad Surgeon: Love Under the Knife («Плохой хирург: Любовь под ножом»).
В ленте будет рассказано о том, как в 2011 году Маккиарини решил произвести революцию в области регенеративной медицины и найти новые подходы для создания тканей дыхательных путей и лёгкого.
Однако врач наврал о своих достижениях, трое из его пациентов умерли. Вскоре Паоло Маккиарини предстал перед судом, где его приговорили к двум с половиной годам тюремного заключения.
Режиссёром сериала выступит Бен Стил.