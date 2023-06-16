Синоптик Цыганков: в ближайшие дни погода в столичном регионе будет нас радовать

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице и области на ближайшую неделю.

По словам специалиста, «погода будет нас радовать».

Как отметил синоптик, установился антициклон, который «стоит уже больше недели и будет стоять на выходных».

«С пятницы по вторник — переменная облачность, без осадков, в воскресенье и понедельник — преимущественно без осадков, в ночь на понедельник возможны небольшие осадки в Московской области», — рассказал Цыганков.

Ночные температуры будут на уровне +12…+14 °С.

«Дневные — +27…+29 °С, в воскресенье — чуть прохладнее, +24…+26 °С, в понедельник — +20…+25 °С, вторник — +22…+27 °С», — заключил собеседник RT.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прокомментировал сообщение о том, что десять придомовых территорий подтоплено в результате сильных ливней в Сочи.