Синоптик Шувалов: на юге европейской части России количество осадков «зашкаливает»

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что десять придомовых территорий подтоплено в результате сильных ливней в Сочи.

По словам специалиста, ситуация конца весны — начала лета для юга европейской территории страны крайне непростая, «потому что количество осадков слегка зашкаливает».

Также говорить о том, что установится благоприятная погода для Сочи, Кубани, Ставропольского края, к сожалению, не приходится, заявил специалист.

«В четверг и пятницу дожди могут быть не той интенсивности, в субботу и воскресенье вроде бы передышка от дождей, и затем вновь с юга Турции поднимается очередная циклоническая область, и опять грозы, грозы и ещё раз грозы. А там, где грозы, там и ливни, которые местами могут быть сильными», — рассказал Шувалов.

Ранее стало известно о том, что десять придомовых территорий подтоплено в результате сильных ливней в Сочи.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский ранее сообщил, что власти приняли решение закрыть все городские пляжи на фоне проливных дождей.