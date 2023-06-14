Десять придомовых территорий подтоплены в результате сильных ливней в Сочи

Десять придомовых территорий подтоплены в результате сильных ливней в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«Дома вода вода в Хостинском районе Сочи не зашла, десять придомовых территорий подтоплены», — сказала собеседница агентства. Мэр Сочи Алексей Копайгородский ранее сообщил, что власти приняли решение закрыть все городские пляжи на фоне проливных дождей. Как пишет kp.ru, временно приостановлено посещение туристами некоторых рекреационных объектов в нацпарка. Администрация закрыла: Экотропу «Ажек», «Агурское ущелье и водопады», «Орлиные скалы», «Змейковские водопады».