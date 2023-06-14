Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Десять придомовых территорий подтоплены в результате сильных ливней в Сочи

Короткая ссылка
Десять придомовых территорий подтоплены в результате сильных ливней в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«Дома вода вода в Хостинском районе Сочи не зашла, десять придомовых территорий подтоплены», — сказала собеседница агентства.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский ранее сообщил, что власти приняли решение закрыть все городские пляжи на фоне проливных дождей.

Как пишет kp.ru, временно приостановлено посещение туристами некоторых рекреационных объектов в нацпарка. Администрация закрыла: Экотропу «Ажек», «Агурское ущелье и водопады», «Орлиные скалы», «Змейковские водопады».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить