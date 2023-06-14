Фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом выйдет в российских кинотеатрах в конце июля

Кинокомпания Russian World Vision и онлайн-кинотеатр Okko объявили дату выхода в российских кинотеатрах биографического фильма «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом и Майвенн в главных ролях. Картина появится на экранах страны 20 июля.

Об этом сообщила пресс-служба кинокомпании.

Мировая премьера ленты состоялась в мае 2023-го на открытии 76-го Каннского кинофестиваля.

В фильме рассказывается история женщины из низшего сословия по имени Жанна Вобернье (Майвенн). Благодаря своему очарованию она становится частью высшего света. Её богатый кавалер — граф Дюбарри — знакомит Жанну с королём Людовиком XV (Джонни Депп). Правитель влюбляется в девушку с первого взгляда. По мере общения Жанна возвращает Людовику вкус к жизни, и король делает её своей официальной фавориткой. Однако придворные отнюдь не рады появлению в Версале куртизанки, из-за чего назревает скандал.

Режиссёром картины выступила Майвенн («Мой король»). Роли в проекте также исполнили Бенжамен Лаверн, Робен Ренуччи, Пьер Ришар и другие артисты.

Ранее стало известно, что в ноябре на экраны выйдет российская спортивная драма «Легенда о самбо».