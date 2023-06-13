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Вильфанд: на текущей неделе в Москве потеплеет до +28°C

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С 14 июня в Москве воздух будет прогреваться до +28°C, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«14 числа воздух ночью будет прогреваться до 8—13 °C, а днём — до 24—26 °C, а 15 июня уже будет до плюс 26—27 °C», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, в отдельные дни недели воздух  прогреется до +28 °C.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда в водоёмах Центральной России можно будет открывать купальный сезон.

По его словам, купание там станет возможным, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении хотя бы пяти дней будет держаться на уровне +20 °С.

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