Вильфанд: на текущей неделе в Москве потеплеет до +28°C
«14 числа воздух ночью будет прогреваться до 8—13 °C, а днём — до 24—26 °C, а 15 июня уже будет до плюс 26—27 °C», — цитирует ТАСС Вильфанда.
По его словам, в отдельные дни недели воздух прогреется до +28 °C.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда в водоёмах Центральной России можно будет открывать купальный сезон.
По его словам, купание там станет возможным, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении хотя бы пяти дней будет держаться на уровне +20 °С.