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В Российской академии художеств сообщили о смерти Алексея Шмаринова

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В возрасте 90 лет ушёл из жизни народный художник России, член президиума Российской академии художеств (РАХ) Алексей Шмаринов.
В Российской академии художеств сообщили о смерти Алексея Шмаринова
  • РИА Новости

«Российская культура понесла тяжёлую утрату. 9 июня 2023 года ушёл из жизни заслуженный деятель искусств РСФСР (1982), народный художник РФ (1993), академик отделения графики (1995) и член президиума (1996) Российской академии художеств Алексей Дементьевич Шмаринов», — говорится в сообщении.

В РАХ отметили, что художник был широко известен не только в России, но и за рубежом.

Его главными темами творчества были героическая история, современная жизнь России и красоты Родины.

«Увидеть в природе и показать в своих произведениях божественную красоту мироздания — такую сверхзадачу ставил в многочисленных пейзажных образах автор», — добавили в РАХ.

Ранее сообщалось о смерти советского и американского художника-концептуалиста Ильи Кабакова в возрасте 89 лет.

Также 23 мая стало известно о смерти заслуженного артиста России Александра Зайцева.

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