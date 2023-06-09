Вице-президент АТА Мкртчян прокомментировал нападение акулы в Египте

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что в случае повторного нападения акулы на человека в Египте цены на путёвки могут снизиться.

«Дело в том, что сейчас туристы не идут к туроператорам за возвратом денег, потому что нападение акул в Красном море — достаточно частое явление», — цитирует Мкртчяна «Радио 1».

По его словам, если пойманная акула — та, которая совершила нападение, то турпоток не пострадает.

«А если будет повторное нападение, тогда будут последствия. Как правило, цены снижаются не больше чем на 15—20% и только на ближайшие две недели», — сказал он.

Накануне сообщалось о гибели человека после нападения акулы в районе Dream Beach в египетской Хургаде.