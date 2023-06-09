Вице-президент АТА Мкртчян прокомментировал нападение акулы в Египте
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«Дело в том, что сейчас туристы не идут к туроператорам за возвратом денег, потому что нападение акул в Красном море — достаточно частое явление», — цитирует Мкртчяна «Радио 1».
По его словам, если пойманная акула — та, которая совершила нападение, то турпоток не пострадает.
«А если будет повторное нападение, тогда будут последствия. Как правило, цены снижаются не больше чем на 15—20% и только на ближайшие две недели», — сказал он.
Накануне сообщалось о гибели человека после нападения акулы в районе Dream Beach в египетской Хургаде.