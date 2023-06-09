Ихтиолог Кузищин объяснил рост числа случаев нападения акул изменением климата

Профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Кирилл Кузищин объяснил увеличение числа случаев нападения акул на людей в безопасных, на первый взгляд, местах. По его словам, это может быть связано с климатическими изменениями, которые приводят к перестройкам экосистем.

Из-за этих природных процессов некоторые биологические виды могут проникать в новую среду.

Кроме того, крупные рыбы, и, в частности акулы, нередко мигрируют в новые районы — для них это обычное дело, уточнил специалист в беседе с Life.ru.

«Что касается сезонности нападений, возможно, потому что сейчас идёт рост температуры, всё-таки летний сезон в развитии. И вполне вероятно, что именно на фоне сезонного роста температур и происходит вот эта инвазия индоокеанской фауны в Красное море», — добавил профессор.

Накануне сообщалось о гибели человека после нападения акулы в районе Dream Beach в египетской Хургаде.