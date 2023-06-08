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Нутрициолог Мансурова дала рекомендации по составлению здорового рациона на каждый день

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Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, как составить здоровый рацион на каждый день. По её словам, одним из обязательных элементов должны быть яйца.
Нутрициолог Мансурова дала рекомендации по составлению здорового рациона на каждый день
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«Лучше всего использовать их на завтрак. Такой продукт — источник витаминов D, В2, В12, холина, йода, фолиевой кислоты и антиоксидантов», — заявила Мансурова в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, ежедневно нужно употреблять овощи, например, капусту, морковь, томаты, сельдерей.

«Лучше всего остановить выбор на сезонных и местных сортах. Овощи стоит подвергать минимальной термообработке, для большей пользы можно дополнять их зеленью», — уточнила эксперт.

Около трёх-четырёх раз в неделю рекомендуется употреблять мясо, а в те дни, когда мясо не предусмотрено, компенсировать белок можно за счёт бобовых или гречки.

«В рыбе есть ценный животный белок, принимающий участие во всех ключевых процессах организма. Также рыба известна как источник полиненасыщенных жирных кислот омега-3», — напомнила Мансурова.

Незаменимыми она назвала и орехи. В список также вошли молочные и цельнозерновые продукты.

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