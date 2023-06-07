Эндокринолог Бинатова: мучные изделия могут привести к преждевременному старению

Врач-эндокринолог, врач-диетолог высшей категории «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова рассказала о продуктах, способных привести к преждевременному старению.

«Мучные и хлебобулочные изделия готовят из белой муки. Попадая в организм, она превращается в глюкозу, избыток которой негативно влияет на состояние кожи. Поэтому регулярное употребление мучных изделий (с добавлением сахара или без) способствует преждевременному старению», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Как считает Бинатова, негативно сказаться на состоянии кожи могут любые газированные напитки и пакетированные соки, а также сладости.

«Употребление солёных и маринованных продуктов также может стать причиной преждевременного старения из-за высокого содержания соли», — сказала эксперт.

Она напомнила, что много соли содержится, например, в колбасных изделиях.

К продуктам, способным вызвать ранее старение, Бинатова также отнесла рафинированные крупы и пастеризованное молоко.

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