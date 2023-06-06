Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Стартовали съёмки сериала «Артист» с Юрием Стояновым

Короткая ссылка
Телеканал «Россия» и онлайн-кинотеатр START объявили о начале съёмок сериала «Артист», главную роль в котором исполнит актёр Юрий Стоянов.
Стартовали съёмки сериала «Артист» с Юрием Стояновым
  • © Онлайн-кинотеатр START

Об этом сообщила пресс-служба онлайн-сервиса.

По сюжету из тюрьмы выходит вор-рецидивист по прозвищу Артист. Он решает покончить с преступной деятельностью. Однако, чтобы начать новую жизнь, ему нужно забрать из своего тайника в старом доме то, что он когда-то награбил. Правда, в некогда его жилище теперь живут невестка и внуки. Чтобы добраться до воровских трофеев, Артисту придётся вспомнить своё театральное прошлое и устроиться нянькой к собственным родственникам.

Народный артист России Юрий Стоянов воплотит на экране сразу несколько образов. Среди них: священник, сантехник, нянька, следователь и даже помощник депутата. Известно, что роль Артиста была написана специально для Стоянова.

«Это редкая история в жизни актёра, большое счастье и огромная ответственность. Прежде всего поэтому проект мне интересен. Но, кроме того, это авантюрная история, которая предполагает много перевоплощений, переодеваний, игры. Эти перевоплощения мой герой использует, как ему кажется, во благо, пытаясь вот таким экстравагантным, непростым способом восстановить справедливость», — рассказывает исполнитель главной роли.

В сериале будет восемь эпизодов. Режиссёром проекта выступает Дмитрий Грибанов, который уже работал с Юрием Стояновым при съёмках второго сезона ленты «Вампиры средней полосы».

Премьера сериала планируется в 2024 году.

Ранее стало известно, что по видеоиграм Syberia снимут мультсериал. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить