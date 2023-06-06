Стартовали съёмки сериала «Артист» с Юрием Стояновым

Телеканал «Россия» и онлайн-кинотеатр START объявили о начале съёмок сериала «Артист», главную роль в котором исполнит актёр Юрий Стоянов.

Об этом сообщила пресс-служба онлайн-сервиса.

По сюжету из тюрьмы выходит вор-рецидивист по прозвищу Артист. Он решает покончить с преступной деятельностью. Однако, чтобы начать новую жизнь, ему нужно забрать из своего тайника в старом доме то, что он когда-то награбил. Правда, в некогда его жилище теперь живут невестка и внуки. Чтобы добраться до воровских трофеев, Артисту придётся вспомнить своё театральное прошлое и устроиться нянькой к собственным родственникам.

Народный артист России Юрий Стоянов воплотит на экране сразу несколько образов. Среди них: священник, сантехник, нянька, следователь и даже помощник депутата. Известно, что роль Артиста была написана специально для Стоянова.

«Это редкая история в жизни актёра, большое счастье и огромная ответственность. Прежде всего поэтому проект мне интересен. Но, кроме того, это авантюрная история, которая предполагает много перевоплощений, переодеваний, игры. Эти перевоплощения мой герой использует, как ему кажется, во благо, пытаясь вот таким экстравагантным, непростым способом восстановить справедливость», — рассказывает исполнитель главной роли.

В сериале будет восемь эпизодов. Режиссёром проекта выступает Дмитрий Грибанов, который уже работал с Юрием Стояновым при съёмках второго сезона ленты «Вампиры средней полосы».

Премьера сериала планируется в 2024 году.

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