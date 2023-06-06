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По видеоиграм Syberia снимут мультсериал

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Французское издательство Microids объявило о производстве анимационного сериала на основе серии популярных видеоигр Syberia («Сибирь»).
По видеоиграм Syberia снимут мультсериал
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на официальном сайте издательства, разработкой проекта займётся продюсерская компания What The Prod.  

Сюжет мультсериала будет сфокусирован на Кейт Уокер, юристе из Нью-Йорка, которая по работе едет в восточную часть России. Там её ждут невероятные приключения. Помимо Кейт, поклонники игр увидят в ленте и других героев, например, машиниста-робота Оскара.  

Авторы обещают, что сохранят атмосферу оригинальной истории.

На данный момент неизвестно, когда состоится премьера мультсериала.  

Ранее стало известно, что летом 2023 года стартуют съёмки сериала по вселенной «Последнего богатыря». 

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