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Летом 2023 года стартуют съёмки сериала по вселенной «Последнего богатыря»

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Летом этого года начнутся съёмки сериала «Последний богатырь. Наследие», который расширит вселенную российской кинофраншизы.
Летом 2023 года стартуют съёмки сериала по вселенной «Последнего богатыря»
  • © Онлайн-кинотеатр START

Разработкой проекта займутся телеканал «Россия» и онлайн-кинотеатр START при поддержке Института развития интернета (ИРИ).  

Как сообщила пресс-служба онлайн-сервиса, действие многосерийной ленты развернётся спустя 20 лет после событий третьей части киносаги «Последний богатырь».  

Режиссёром сериала выступит Антон Маслов («Вампиры средней полосы», «Поехавшая»). По его словам, франшиза «Последний богатырь» интересна тем, что основана на волшебстве русских сказок.  

Всего на сегодняшний день есть три части «Последнего богатыря». Первая лента вышла в 2017 году. В апреле 2023-го начались съёмки ещё одного фильма во вселенной — полнометражной картины «Финист. Первый богатырь».

Ранее стало известно, что роман Сергея Лукьяненко «Рыцари Сорока Островов» будет экранизирован.

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