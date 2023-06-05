Роман Сергея Лукьяненко «Рыцари Сорока Островов» будет экранизирован

Студии «Ящер Пикчерс» и «Вселенная Кино» снимут сериал «Рыцари Сорока Островов», в основу которого ляжет одноимённый фантастический роман Сергея Лукьяненко.

Как сообщает «Киноафиша», проект уже запущен в производство. Над сценарием работает сам Сергей Лукьяненко. Писатель также выступает креативным продюсером.

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