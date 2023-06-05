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Роман Сергея Лукьяненко «Рыцари Сорока Островов» будет экранизирован

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Студии «Ящер Пикчерс» и «Вселенная Кино» снимут сериал «Рыцари Сорока Островов», в основу которого ляжет одноимённый фантастический роман Сергея Лукьяненко.
Роман Сергея Лукьяненко «Рыцари Сорока Островов» будет экранизирован
  • Gettyimages.ru

Как сообщает «Киноафиша», проект уже запущен в производство. Над сценарием работает сам Сергей Лукьяненко. Писатель также выступает креативным продюсером.

Режиссёрское кресло занимает Андрей Мармонтов («Бессонница», «Анна-детективъ»). На данный момент весь актёрский состав держится в секрете, однако известно, что одну из ролей исполнит Фёдор Бондарчук.  

В книге рассказывается о группе подростков, которые волшебным образом оказываются в фэнтези-мире Сорока Островов, где работают законы детской игры в войну. Правда здесь эти забавы жестоки, а участники умирают не понарошку, а взаправду.  

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