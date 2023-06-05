«Переводчик» Гая Ричи лидирует в прокате в России
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По данным ЕАИС, кассовые сборы со дня выхода фильма на экраны с учётом предпродаж составляют 70,6 млн рублей.
В центре сюжета — морской пехотинец Джон Кинли, которому с помощью афганского переводчика Ахмеда чудом удаётся вырваться из плена. Вернувшись на родину, сержант узнаёт, что он объявлен в розыск, а на его спасителя ополчилось движение «Талибан»*.
Ранее стало известно, что прототип героя фильма «1+1» бизнесмен Филипп Поццо ди Борго скончался.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.