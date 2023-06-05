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Латвийская актриса Лилита Озолиня умерла на 76-м году жизни

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Актриса Лилита Озолиня умерла в возрасте 75 лет.
Латвийская актриса Лилита Озолиня умерла на 76-м году жизни
  • РИА Новости

Об этом информирует рижский театр «Дайлес».

«5 июня неожиданно скончалась Лилита Озолиня», — сказано в материале.

Озолиня снималась в кино с 1969 года.

Наиболее известные роли она сыграла в фильмах режиссёра Алоиза Бренча.

Ранее шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков сообщил, что советский и российский писатель, драматург, поэт и общественный деятель Владимир Голованов умер в возрасте 83 лет.

В Рязанском ТЮЗе сообщили о смерти заслуженного артиста России Андрея Торхова. Ему было 67 лет.

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