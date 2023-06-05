Латвийская актриса Лилита Озолиня умерла на 76-м году жизни

Актриса Лилита Озолиня умерла в возрасте 75 лет.

Об этом информирует рижский театр «Дайлес».

«5 июня неожиданно скончалась Лилита Озолиня», — сказано в материале.

Озолиня снималась в кино с 1969 года.

Наиболее известные роли она сыграла в фильмах режиссёра Алоиза Бренча.

Ранее шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков сообщил, что советский и российский писатель, драматург, поэт и общественный деятель Владимир Голованов умер в возрасте 83 лет.

В Рязанском ТЮЗе сообщили о смерти заслуженного артиста России Андрея Торхова. Ему было 67 лет.