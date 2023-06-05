Латвийская актриса Лилита Озолиня умерла на 76-м году жизни
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Об этом информирует рижский театр «Дайлес».
«5 июня неожиданно скончалась Лилита Озолиня», — сказано в материале.
Озолиня снималась в кино с 1969 года.
Наиболее известные роли она сыграла в фильмах режиссёра Алоиза Бренча.
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