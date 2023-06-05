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Умер актёр театра и кино Андрей Торхов

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В Рязанском ТЮЗе сообщили о смерти заслуженного артиста России Андрея Торхова. Ему было 67 лет.
Умер актёр театра и кино Андрей Торхов
  • РИА Новости

Об этом информирует Nation News.

О причинах смерти не сообщается.

День памяти артиста пройдёт в рязанском ТЮЗе 17 июня.

«В наш театр Андрей Николаевич пришёл в 2011 году. Его приход стал без преувеличения большим событием в театральной жизни города. Это был человек с богатой творческой биографией, имевший мощный, яркий талант», — сказано в тексте сообщения представителей театра.

В фильмографии Торхова около 17 работ, в их числе «След», «Раскол», «Коготь из Мавритании», «Законы улиц», «Куприн. Поединок», «Подросток» и другие.

Ранее актёр Андрей Ургант в беседе с ФАН выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги Сергея Дрейдена.

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