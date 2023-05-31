Диетолог Ефимова посоветовала добавить в рацион кефир и зелёный чай
В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт отметила, что пользу окажет и брокколи, которая помогает поддерживать иммунитет и кишечную флору.
Также рекомендуется добавить в рацион овёс, поскольку он содержит бета-глюкан, клетчатку и белок.
Кроме того, полезным считается льняное семя, основные питательные вещества которого — альфа-линоленовая кислота (омега-3), клетчатка и лигнаны.
Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.