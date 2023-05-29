Fuji: самолёт Air France совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Кансай в Японии
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на телеканал Fuji.
Отмечается, что через полчаса после вылета, когда самолёт находился над Тихим океаном, появилось оповещение о проблемах с метеорадаром и спидометром.
«Было принято решение о его возвращении в аэропорт вылета», — говорится в сообщении.
По некоторым данным, на носу самолёта заметна большая вмятина.
Ранее рейс Стамбул — Домодедово аварийно приземлился в Сочи.
Также сообщалось, что самолёт столкнулся с птицами при посадке в аэропорту Самары.