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Fuji: самолёт Air France совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Кансай в Японии

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Самолёт авиакомпании Air France совершил вынужденную посадку в аэропорту Кансай в Японии, откуда до этого вылетел в Париж.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на телеканал Fuji.

Отмечается, что через полчаса после вылета, когда самолёт находился над Тихим океаном, появилось оповещение о проблемах с метеорадаром и спидометром.

«Было принято решение о его возвращении в аэропорт вылета», — говорится в сообщении.

По некоторым данным, на носу самолёта заметна большая вмятина.

Ранее рейс Стамбул — Домодедово аварийно приземлился в Сочи.

Также сообщалось, что самолёт столкнулся с птицами при посадке в аэропорту Самары.

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