РИА Новости: рейс Стамбул — Домодедово аварийно приземлился в Сочи
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Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.
«Летевший из Стамбула в аэропорт Домодедово пассажирский самолёт произвёл экстренную посадку в Сочи из-за возникших на борту воздушного судна технических проблем», — сказал он.
Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.
22 апреля неисправность возникла у лайнера Azur Air с 238 пассажирами во время рейса Пхукет — Красноярск, самолёт сел в пункте назначения благополучно.