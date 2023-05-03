РИА Новости: рейс Стамбул — Домодедово аварийно приземлился в Сочи

Пассажирский самолёт, следовавший из Стамбула в Домодедово, совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи из-за технических проблем.

Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.

«Летевший из Стамбула в аэропорт Домодедово пассажирский самолёт произвёл экстренную посадку в Сочи из-за возникших на борту воздушного судна технических проблем», — сказал он.

Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

22 апреля неисправность возникла у лайнера Azur Air с 238 пассажирами во время рейса Пхукет — Красноярск, самолёт сел в пункте назначения благополучно.