Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

РИА Новости: рейс Стамбул — Домодедово аварийно приземлился в Сочи

Короткая ссылка
Пассажирский самолёт, следовавший из Стамбула в Домодедово, совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи из-за технических проблем.
РИА Новости: рейс Стамбул — Домодедово аварийно приземлился в Сочи
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.

«Летевший из Стамбула в аэропорт Домодедово пассажирский самолёт произвёл экстренную посадку в Сочи из-за возникших на борту воздушного судна технических проблем», — сказал он.

Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

22 апреля неисправность возникла у лайнера Azur Air с 238 пассажирами во время рейса Пхукет — Красноярск, самолёт сел в пункте назначения благополучно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить