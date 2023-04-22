В Красноярске с технической неисправностью приземлился самолёт из Пхукета
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«У воздушного судна авиакомпании Azur Air возникла техническая неисправность, около 20 часов местного времени самолёт благополучно совершил посадку в международном аэропорту Красноярск имени Д.А. Хворостовского», — сообщило ведомство.
Опасных последствий не наступило, причины происшествия устанавливаются.
В начале апреля самолёт столкнулся с птицами во время рейса Санкт-Петербург — Самара, инцидент произошёл во время посадки в аэропорту Курумоч вечером 3 апреля.