В Красноярске с технической неисправностью приземлился самолёт из Пхукета

Неисправность возникла у лайнера Azur Air с 238 пассажирами во время рейса Пхукет — Красноярск, самолёт сел в пункте назначения благополучно. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

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