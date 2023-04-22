В Красноярске с технической неисправностью приземлился самолёт из Пхукета

Короткая ссылка
Неисправность возникла у лайнера Azur Air с 238 пассажирами во время рейса Пхукет — Красноярск, самолёт сел в пункте назначения благополучно. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
В Красноярске с технической неисправностью приземлился самолёт из Пхукета
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«У воздушного судна авиакомпании Azur Air возникла техническая неисправность, около 20 часов местного времени самолёт благополучно совершил посадку в международном аэропорту Красноярск имени Д.А. Хворостовского», — сообщило ведомство.

Опасных последствий не наступило, причины происшествия устанавливаются.

В начале апреля самолёт столкнулся с птицами во время рейса Санкт-Петербург — Самара, инцидент произошёл во время посадки в аэропорту Курумоч вечером 3 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить