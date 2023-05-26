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Психолог Сультеев посоветовал принимать ванну для облегчения синдрома беспокойных ног

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Психолог Марсель Сультеев рассказал, как бороться с синдромом беспокойных ног. В частности, он посоветовал хотя бы раз в неделю принимать ванну, причём без гаджетов.
Психолог Сультеев посоветовал принимать ванну для облегчения синдрома беспокойных ног
  • Gettyimages.ru

«Именно в это время человек спокоен, ему деваться уже некуда, он будет просто лежать в воде, мыться. И тогда придёт расслабление», — заявил эксперт в беседе с Life.ru.

Ещё одним способом Сультеев назвал концентрацию внимания на том месте, где находится человек. Как пояснил эксперт, если научиться проговаривать всё, что видно перед собой, то можно заставить своё сознание находиться там же, где и тело.

Кроме того, Сультеев рекомендует при просмотре развлекательного контента фокусироваться на контенте, а не просто перелистывать его.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

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