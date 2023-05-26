Синоптик: температурный фон до конца месяца будет держаться в диапазоне до +23 °С

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице до конца мая.

Специалист отметил, что на сегодняшний день температура выше нормы примерно на 3,5 °С.

«После дождя в четверг наступил солнечный, ясный и тёплый день. Сегодня температура — +23...+25 °С. Осадков практически не будет», — рассказал Вильфанд.

Он отметил, что в субботу циркуляция воздуха начнёт меняться и воздушные массы будут перемещаться с севера.

«И конечно, это приведёт к понижению температуры примерно на два-три градуса. Максимальные значения — около +20...+21 °С. Погода будет более облачной, но существенных осадков не ожидается. По области возможны отдельные кратковременные дожди. А вот в воскресенье северные потоки более уверенно займут центр Европейской России. Температура понизится до +17...+18 °С. Ночные температуры также понизятся до диапазона +4...+9 °С. В воскресенье будет много солнца, осадков не ожидается. Температурный фон будет примерно на один-два градуса ниже нормы, но это не то похолодание, от которого можно страдать», — добавил синоптик.

Он также рассказал, что со следующей недели прогнозируется медленное повышение температуры и температурный фон до середины следующий недели, то есть до конца месяца, будет держаться в диапазоне +19...+23 °С.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что в конце недели ожидаются ночные заморозки в ряде регионов России.

По её словам, до 27 мая заморозки возможны в областях Юго-Западной Сибири, в центральных и южных районах Красноярского края, в Иркутской области.