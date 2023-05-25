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В Нижегородской области продлили пожароопасный режим

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Пожароопасный режим продлён в Нижегородской области из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

В области установлен четвёртый класс пожароопасности. Есть вероятность горения деревьев, кустов, торфяников. Действует запрет на посещение лесов.

Также стало известно, что в Пермском крае в пятницу, 26 мая, прогнозируется усиление ветра и грозы, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«26 мая на территории Пермского края ожидаются грозы с порывами ветра до 15—20 м/с. Старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи и слабых конструкций», — предупредили в ведомстве.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о возможных причинах погодных аномалий в российских регионах.

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