В Нижегородской области продлили пожароопасный режим

Пожароопасный режим продлён в Нижегородской области из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

В области установлен четвёртый класс пожароопасности. Есть вероятность горения деревьев, кустов, торфяников. Действует запрет на посещение лесов.

Также стало известно, что в Пермском крае в пятницу, 26 мая, прогнозируется усиление ветра и грозы, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«26 мая на территории Пермского края ожидаются грозы с порывами ветра до 15—20 м/с. Старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи и слабых конструкций», — предупредили в ведомстве.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о возможных причинах погодных аномалий в российских регионах.