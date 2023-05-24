Метеоролог Позднякова объяснила причины погодных аномалий в регионах России

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о возможных причинах погодных аномалий в российских регионах.

«Циклоны определяют погоду и на юге, и на севере России. Но это разные циклоны. Черноморские курорты находятся в холодной части южных циклонов, перемещающихся через Средиземное и Чёрное моря, поэтому там дожди и нет курортного тепла», — заявила она в беседе с сайтом kp.ru.

По её словам, север, в том числе Кольский полуостров и часть Архангельской области, находится в тёплом секторе атлантического циклона, поэтому там меньше дождей и выше температура.

«Кстати, ещё в начале 1980-х годов наши климатологи делали долгосрочные прогнозы об изменениях климата в России: теплеть будет на севере и в средней полосе, а на юге будет холодать и увеличится количество осадков. Именно эта тенденция сейчас и проявляется», — добавила Позднякова.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о погоде в центральных регионах во второй половине недели.