Метеоролог Паршина предупредила о заморозках в ряде регионов России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что в конце недели ожидаются ночные заморозки в ряде регионов России.

«Заморозки в мае являются опасными явлениями погоды, потому что происходит вегетация растений. Они растут, развиваются, цветут», — заявила эксперт в беседе с URA.RU.

По её словам, до 27 мая заморозки возможны в областях Юго-Западной Сибири, в центральных и южных районах Красноярского края, в Иркутской области.

«Температура ночью здесь будет понижаться до -1...-6 °С», — сообщила Паршина.

Как отметила эксперт, есть вероятность слабых ночных заморозков до -3 °С 28 мая в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

«В европейской части до последних чисел мая заморозки маловероятны. Хотя температура и будет колебаться», — добавила Паршина.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о погоде в центральных регионах во второй половине недели.