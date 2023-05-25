Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Метеоролог Паршина предупредила о заморозках в ряде регионов России

Короткая ссылка
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что в конце недели ожидаются ночные заморозки в ряде регионов России.

«Заморозки в мае являются опасными явлениями погоды, потому что происходит вегетация растений. Они растут, развиваются, цветут», — заявила эксперт в беседе с URA.RU.

По её словам, до 27 мая заморозки возможны в областях Юго-Западной Сибири, в центральных и южных районах Красноярского края, в Иркутской области.

«Температура ночью здесь будет понижаться до -1...-6 °С», — сообщила Паршина.

Как отметила эксперт, есть вероятность слабых ночных заморозков до -3 °С 28 мая в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

«В европейской части до последних чисел мая заморозки маловероятны. Хотя температура и будет колебаться», — добавила Паршина.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о погоде в центральных регионах во второй половине недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить