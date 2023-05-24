Наталья Подольская отправила Костомарову песню «Живи» Преснякова

Певица Наталья Подольская рассказала, что отправила фигуристу Роману Костомарову в больницу демоверсию записи «Живи» Владимира Преснякова.

«Знаете, когда с Ромой всё произошло, Вова как раз записывал эту песню. Она настолько была актуальна, что даже в сырой демоверсии я отправила её Оксане Домниной (супруга Костомарова. — RT). Её это очень сильно тронуло, она дала её послушать Роме», — приводит слова артистки Пятый канал.

Подольская отметила, что Костомаров — сильный духом человек и олимпийский чемпион, которого по-дружески называют Тигром, и выразила уверенность, что спортсмен справится и одержит победу над недугом.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

Ранее стало известно, что Костомарова не выпишут из больницы в конце мая.