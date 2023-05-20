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Sport24: Костомаров не будет выписан из больницы в конце мая

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров будет выписан из больницы не менее чем через два месяца.
Sport24: Костомаров не будет выписан из больницы в конце мая
  • РИА Новости

«Информация о выписке в конце мая — бред. У Романа сохраняется положительная динамика в лечении, но нужно ещё минимум два месяца», — передаёт слова источника Sport24.

20 мая «Спорт-Экспресс» сообщил, что спортсмен будет выписан из больницы в конце месяца.

46-летний россиянин попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Из-за развившегося некроза ему сделали несколько ампутаций.

Ранее сообщалось, что Костомаров продолжает тренировки по восстановлению мышц.

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