Sport24: Костомаров не будет выписан из больницы в конце мая
- РИА Новости
«Информация о выписке в конце мая — бред. У Романа сохраняется положительная динамика в лечении, но нужно ещё минимум два месяца», — передаёт слова источника Sport24.
20 мая «Спорт-Экспресс» сообщил, что спортсмен будет выписан из больницы в конце месяца.
46-летний россиянин попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Из-за развившегося некроза ему сделали несколько ампутаций.
Ранее сообщалось, что Костомаров продолжает тренировки по восстановлению мышц.