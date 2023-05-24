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Режиссёр Богомолов осудил в своём эссе скорбящую о прошлой жизни российскую элиту

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Постановщик Константин Богомолов написал эссе под названием «Диетическое горе», в котором осудил российскую элиту, скорбящую о прошлой жизни.
Режиссёр Богомолов осудил в своём эссе скорбящую о прошлой жизни российскую элиту
  • РИА Новости

Материал постановщика опубликован в РИА Новости. В нём Богомолов говорит о возникновении в обществе высшей касты «особых русских». Особыми, по мнению режиссёра, их делает не наличие образования или богатства, а собственное осознание себя таковыми.

«Парадоксально: 90% из этих «особых» называют себя европейцами и просвещёнными либералами. Исповедуют идеи демократии, равенства и справедливости. Но в глубине души презирают своих недостаточно успешных, недостаточно продвинутых тёмных соплеменников», — отметил он.

Такое отношение элиты Богомолов называет русской формой «социального расизма». Он разделил «высшую касту» на два подкласса — людей с финансовым превосходством и интеллигентов, которые образовывают «союз денежно успешных плебеев и денежно бездарных интеллигентов».

По словам Богомолова, объединяет этот союз нелюбовь и презрение к собственному народу, который для них является «толпой» (или «холопами»).

СВО, по мнению режиссёра, обнажило сущность сидевшей «на двух стульях» элиты.

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