Артист балета Полунин заявил, что тату с флагом Украины не мешает ему поддерживать Путина

Артист балета Сергей Полунин заявил, что татуировка с флагом Украины не мешает ему поддерживать российского лидера Владимира Путина.

«Я родился в Херсоне, имею украинский герб на руке. И мне никто никогда ничего не говорил в России», — приводит РИА Новости его слова в Кремле после церемонии вручения государственных наград.

Полунин добавил, что поддерживает Путина и считает его добрым человеком.

Ранее российский лидер присудил премию для молодых деятелей культуры 2022 года Полунину, скульптору Екатерине Пильниковой и режиссёру Айдару Заббарову.