Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Артист балета Полунин заявил, что тату с флагом Украины не мешает ему поддерживать Путина

Короткая ссылка
Артист балета Сергей Полунин заявил, что татуировка с флагом Украины не мешает ему поддерживать российского лидера Владимира Путина.
Артист балета Полунин заявил, что тату с флагом Украины не мешает ему поддерживать Путина
  • kremlin.ru

«Я родился в Херсоне, имею украинский герб на руке. И мне никто никогда ничего не говорил в России», — приводит РИА Новости его слова в Кремле после церемонии вручения государственных наград.

Полунин добавил, что поддерживает Путина и считает его добрым человеком.

Ранее российский лидер присудил премию для молодых деятелей культуры 2022 года Полунину, скульптору Екатерине Пильниковой и режиссёру Айдару Заббарову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить