Начались съёмки третьего «Дэдпула»
- Legion-Media
Об этом артист сообщил в своём аккаунте в соцсетях.
Колосс появится в новой части, так же, как и его напарница Сверхзвуковая Боеголовка. Кроме того, зрители увидят жену Дэдпула Ванессу, слепую Эл, Юкино и Допиндера.
Вместе с Дэдпулом, чью роль исполняет Райан Рейнольдс, в числе главных героев будет Росомаха, образ которого вновь воплотит Хью Джекман.
Премьера картины планируется в ноябре 2024 года.
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