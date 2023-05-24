Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Начались съёмки третьего «Дэдпула»

Короткая ссылка
Актёр Стефан Капичич, озвучивающий члена «Людей Икс» Колосса, подтвердил информацию о старте съёмок «Дэдпула 3».
Начались съёмки третьего «Дэдпула»
  • Legion-Media

Об этом артист сообщил в своём аккаунте в соцсетях.

Колосс появится в новой части, так же, как и его напарница Сверхзвуковая Боеголовка. Кроме того, зрители увидят жену Дэдпула Ванессу, слепую Эл, Юкино и Допиндера.

Вместе с Дэдпулом, чью роль исполняет Райан Рейнольдс, в числе главных героев будет Росомаха, образ которого вновь воплотит Хью Джекман.

Премьера картины планируется в ноябре 2024 года.

Ранее актёр Фёдор Федотов пожелал выпускникам запомнить прощание со школой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить