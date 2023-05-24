Начались съёмки третьего «Дэдпула»

Актёр Стефан Капичич, озвучивающий члена «Людей Икс» Колосса, подтвердил информацию о старте съёмок «Дэдпула 3».

Об этом артист сообщил в своём аккаунте в соцсетях.

Колосс появится в новой части, так же, как и его напарница Сверхзвуковая Боеголовка. Кроме того, зрители увидят жену Дэдпула Ванессу, слепую Эл, Юкино и Допиндера.

Вместе с Дэдпулом, чью роль исполняет Райан Рейнольдс, в числе главных героев будет Росомаха, образ которого вновь воплотит Хью Джекман.

Премьера картины планируется в ноябре 2024 года.

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