Актёр Федотов пожелал выпускникам запомнить прощание со школой

Актёр Фёдор Федотов поделился воспоминаниями о своём последнем звонке.

«Мне тогда было 16 лет. Это был 2012 год. И последние два года я учился в замечательной школе №225 около Невы, напротив Академии наук, где долгие годы работал мой дедушка. В день выпускного мы всем классом вышли на берег Невы фотографироваться. Получились красивые фотографии с шариками», — цитирует артиста «Петербургский дневник».

По словам Федотова, это был потрясающий майский день.

Актёр также пожелал нынешним выпускникам запомнить ощущения прощания со школой.

«Мне тогда было и грустно, и светло. Я не знаю, насколько я тогда сам это осознавал, но помню, что это было ярко и красиво», — заключил Федотов.

Ранее RIA56 сообщало, что на последние звонки в школах Оренбургской области пришли 22 тыс. девятиклассников.