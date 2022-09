Возвращение антигероя: Хью Джекман сыграет Росомаху в третьем «Дэдпуле»

Австралийский актёр Хью Джекман снова сыграет роль сверхъестественного существа Росомахи. Актёр появится в фильме «Дэдпул 3», который выйдет на экраны 6 сентября 2024 года. Радостную для поклонников новость сообщил исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс в Twitter. Актёр опубликовал небольшой ролик-анонс новой части супергеройского комедийного боевика. В видео Рейнольдс спросил у Джекмана, готов ли он снова сыграть Росомаху, на что актёр ответил утвердительно. В конце зритель видит логотип Дэдпула, который разрезается адамантиевыми когтями Росомахи. Большая часть поклонников рады этой новости и очень ждут выхода фильма.

Росомаха вернётся на экраны — австралийский актёр Хью Джекман снова сыграет сверхъестественного героя комиксов и фильмов Marvel. О возвращении персонажа объявил Райан Рейнольдс в Twitter в анонсе третьей части франшизы «Дэдпул».

Рейнольдс опубликовал небольшое видео, в котором выразил сожаление о пропуске выставки D23 Expo, проходившей в начале сентября, а также признался, что команда долго работала над созданием следующей ленты о Дэдпуле.

«Ради этого фильма мне пришлось действительно покопаться в своей душе. Очевидно, что его первое появление в киновселенной Marvel должно быть особенным. Нам нужно сохранить характер персонажа, найти новую глубину и мотивы поведения, новый смысл. Каждый фильм про Дэдпула должен выделяться и стоять особняком. Это была неимоверно сложная задача, ради которой мне пришлось покопаться в самых потаённых уголках. И у меня… никаких идей. Да… Тут совершенно пусто. И я ужасно напуган. У нас, конечно, была одна мыслишка…» — говорит артист в ролике.

В этот момент в кадре появляется Хью Джекман, и Рейнольдс задаёт ему вопрос: «Эй, Хью. Не хочешь ещё разок сыграть Росомаху?»

Джекман отвечает утвердительно и без колебаний, чем радует многих поклонников его героя. В конце видео играет песня Уитни Хьюстон I Will Always Love You, а на экране написано: I will always love Hugh («Я всегда буду любить Хью»). После этого зрители видят логотип Дэдпула, который разрезается адамантиевыми когтями Росомахи.

В комментариях к посту многие пользователи пишут, что уже не могут дождаться фильма.

«Хью! Мне нужно несколько дней, чтобы отойти от этой новости! Ура!» — заявляет фанат.

Один из пользователей соцсетей отметил, что рад этой новости, однако, по его мнению, обидно возвращать героя во вселенную, когда поклонники уже попрощались с ним в ленте «Логан» и смирились с его смертью.

«Мне было бы обидно, сделай я шедевр, где я навсегда прощаюсь с персонажем, только чтобы вернуть его несколько лет спустя. Но ещё мне очень хочется увидеть встречу Дэдпула и Росомахи, так что при любом раскладе я доволен», — пишет он.

© Кадр из фильма «Дэдпул» (2016)

Более внимательные фанаты напоминают ему, что события в фильме «Логан» разворачиваются в 2029 году, тогда как сюжеты фильмов кинематографической вселенной Marvel на данный момент относятся к 2024 году. Это может означать, что действие в новой части «Дэдпула» происходит до событий в «Логане».

Несмотря на всеобщую радость, среди комментаторов есть и те, кого не впечатлила новость о возвращении героя на экран. Так, один из зрителей недоволен тем, что фильмы студии стали хуже.

«Надеюсь, всё это не будет испорчено чрезмерным количеством шуток. В последнее время киновселенная Marvel ужасно разочаровывает», — комментирует кинолюбитель.

К слову, режиссёр картины «Логан» Джеймс Мэнголд тоже не смог пройти мимо и прокомментировал возвращение Джекмана и Росомахи на экраны. Изначально Мэнголд опубликовал в Twitter только гифку с финальной сценой ленты, в которой клон Росомахи убивает Логана. Поклонники тут же начали гадать, что может значить этот пост. Многие пользователи соцсетей начали успокаивать постановщика, говоря ему, что «Логан» был превосходным фильмом, но фанатам нужна история о Дэдпуле и Росомахе.

Позже Мэнголд для ясности написал, что он очень хочет увидеть, что сотворят Райан Рейнольдс и Хью Джекман вместе.

«Боже мой! Всем успокоиться. Я просто шучу! Со мной всё хорошо. Логан будет всегда. Будь то мультивселенная или приквел, искривление времени или червоточина, канон или неканон. Даже без каких-либо логических объяснений я с удовольствием посмотрю, что за безумие состряпают мои дорогие друзья Райан Рейнольдс и Хью Джекман», — пишет кинематографист.

Режиссёром «Дэдпула 3» выступит Шон Леви («Живая сталь», «Ночь в музее», «Прибытие»). Среди сценаристов — Пол Верник, Ретт Риз и исполнитель главной роли Райан Рейнольдс. Все трое ранее работали вместе над скриптами к первой и ко второй частям франшизы. Известно, что новая картина, как и прежние, будет иметь рейтинг R.

Ранее герои Хью Джекмана и Райана Рейнольдса уже появлялись вместе в фильме «Люди Икс: Начало. Росомаха». Но в этой версии Дэдпул предстал перед поклонниками с зашитым ртом и без своего фирменного красно-чёрного костюма. Спустя семь лет Рейнольдс — большой фанат Дэдпула — осуществил мечту и сыграл остроумного убийцу таким, каким он его видел.

Фильмы «Дэдпул» — самые кассовые среди всех картин киносерии «Люди Икс». Каждая часть в прокате заработала более $780 млн. Похожий успех имела только лента 2014-го «Люди Икс: Дни минувшего будущего» ($746 млн).

Росомаху же последний раз зрители видели в картине «Логан» в 2017 году. В ней персонаж Хью Джекмана ухаживает за больным профессором Икс, прячась у мексиканской границы в попытках скрыть своё прошлое. Но оно его настигает, как и смерть в финале. За экранный дуэт в ленте Джекман и актриса Дафни Кин, исполнившая роль предполагаемой дочери Логана, получили премию канала MTV в 2017-м.