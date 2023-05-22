Певец Джанго заявил, что рэперов-иноагентов контролируют западные спецслужбы

Российский певец и композитор украинского происхождения Алексей Поддубный, известный как Джанго, полагает, что рэперы, признанные иноагентами в России, попали под влияние западных спецслужб.

Об этом артист рассказал в эфире YouTube-шоу «НеОруэлл».

«Я уверен, там за рубежом объединяют этих артистов, лидеров общественного мнения, всех, кто убежал и поливает Россию грязью, делают это не просто так. Это всё взято под контроль специальными службами. Их будут использовать для раскачки ситуации внутри России», — рассказал Джанго.

Также он считает, что рэп превратили в рекламу наркотиков, потребительского образа жизни и аморального поведения.

«Это сатанизм. Это используется как оружие. Сейчас идёт когнитивная война, война с психикой и убеждениями человека через лидеров общественного мнения», — подчеркнул исполнитель.

Певец призывает наводить порядок в сфере культуры, поскольку информационная война против России ведётся на всех фронтах.

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