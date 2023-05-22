Певец Джанго заявил, что рэперов-иноагентов контролируют западные спецслужбы
- globallookpress.com
Об этом артист рассказал в эфире YouTube-шоу «НеОруэлл».
«Я уверен, там за рубежом объединяют этих артистов, лидеров общественного мнения, всех, кто убежал и поливает Россию грязью, делают это не просто так. Это всё взято под контроль специальными службами. Их будут использовать для раскачки ситуации внутри России», — рассказал Джанго.
Также он считает, что рэп превратили в рекламу наркотиков, потребительского образа жизни и аморального поведения.
«Это сатанизм. Это используется как оружие. Сейчас идёт когнитивная война, война с психикой и убеждениями человека через лидеров общественного мнения», — подчеркнул исполнитель.
Певец призывает наводить порядок в сфере культуры, поскольку информационная война против России ведётся на всех фронтах.
Ранее Владимир Лёвкин выступил перед участниками СВО.