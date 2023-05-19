Певец Владимир Лёвкин выступил в госпиталях перед участниками СВО

Бывший солист группы «На-На» Владимир Лёвкин рассказал о том, как выступал в госпиталях перед участниками спецоперации.

Об этом артист сообщил в программе «Жизнь и судьба».

По словам Лёвкина, он вместе с женой посетил многих солдат в Калининградской, Белгородской и Курской областях. Музыкант общался с мобилизованными, а также выступал перед ними. Как считает Владимир Лёвкин, музыка — тоже лечит, и тем, кто лежит в госпиталях, нужна поддержка народа.

Певец также давал концерты в Луганске и планирует посетить Донецк.

Артист отметил, что даже те, кто остался без ноги или руки, по-прежнему стремятся отправиться обратно на передовую.

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