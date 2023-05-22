Гастрофестиваль «Бульвар» пройдёт в Ульяновске 3—4 июня
Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на местные власти.
По словам организаторов, музыкальная программа продлится два дня, музыканты будут выступать на двух сценах. В общей сложности гостей ждёт 18 часов живого звука в исполнении 30 коллективов из Ульяновска, Москвы, Самары, Казани, Петербурга и других городов.
Также у посетителей будет возможность приобрести фермерскую и кулинарную продукцию от более чем 30 производителей из разных регионов России.
Ранее URA.RU передавало, что аэропорт Нового Уренгоя в этом году впервые стал участником акции «Ночь музеев».