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Актриса Людмила Зайцева раскритиковала украинских артистов за русофобию

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Гостья третьего Открытого российского фестиваля патриотического кино «Малая земля», народная артистка РСФСР Людмила Зайцева выразила удивление поведением украинских актёров, которые ранее снимались в российском кино, а сейчас ведут себя как ярые националисты.
Актриса Людмила Зайцева раскритиковала украинских артистов за русофобию
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Мы встречались с Богданом (Бенюком. RT) на кинофестивале в Анапе, обнимались, целовались, всё было прекрасно. А потом вдруг… То, что я читаю сейчас о нём в средствах массовой информации, ужасает. Бенюк теперь воплощает ярый национализм, ненависть к русским. А ведь он играл многие годы в нашем российском кино… В общем, страшное дело, что сегодня происходит в умах на Украине», — приводит слова Зайцевой сайт «Аргументы и Факты».

Ранее стали известны имена украинских артистов, продолжающих работать в России.

 

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