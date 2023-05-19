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Стали известны имена украинских артистов, продолжающих работать в России

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Названы украинские артисты, которые воздержались от политических высказываний и продолжили работать в России.
Стали известны имена украинских артистов, продолжающих работать в России
  • Gettyimages.ru

Информация опубликована РИА Новости

В числе таких артистов оказались музыкальный композитор Игорь Крутой, родившийся в украинском городе Гайворон, исполнитель композиции «Я люблю тебя до слёз» и народный артист России Александр Серов, а также участник группы «Иванушки International» и уроженец Одессы Кирилл Туриченко.

Кроме того, творческую деятельность в России продолжают бывший член группы «Чай вдвоём» Стас Костюшкин и украинский продюсер Юрий Бардаш, в прошлом работавший с такими музыкальными коллективами, как «Нервы», «Грибы» и Quest Pistols.

Ранее стало известно, что умер актёр из сериала «Глухарь» Рустам Уразаев. 

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