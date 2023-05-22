Климатолог Кокорин допустил, что 2025 или 2026 год станет самым жарким за всю историю
«Наиболее вероятно 2025-2026 год», — цитирует его РИА Новости.
Кокорин пояснил, что на это повлияет продолжительность океанского течения Эль-Ниньо.
«Продлится он год или три года, это сказать нельзя», — отметил он.
Ранее метеоролог кандидат физико-математических наук Александр Ганьшин рассказал, что лето 2023 года станет одним из самых жарких в истории метеорологии.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей неделе.