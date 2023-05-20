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Синоптик Вильфанд: на предстоящей неделе погода будет неоднородная

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Полина Полетаева
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей неделе.
Синоптик Вильфанд: на предстоящей неделе погода будет неоднородная
  • РИА Новости

Специалист отметил, что на предстоящей неделе погода будет неоднородная.

«Ночью в понедельник прогнозируется дождь, а в первой половине дня возможна и гроза. Но гроза майская. Температура, по сравнению с выходными, будет повышаться. В понедельник ночные температуры около +10...+11 °С, дневная около +20...+22 °С. Во вторник ожидается переменная облачность и солнце, кратковременные дожди будут совсем небольшие. Ночные температуры уже +10...+12 °С, а дневные +22...+23 °С. Это уже очень хорошая погода, такой температурный фон на два градуса выше нормы. В среду максимальные температуры по Москве и области +21...+26 °С», — рассказал синоптик.

Он объяснил, что воздушные массы, которые в понедельник будут перемещаться в центре Европейской России с востока, во вторник будут идти уже с юго-востока, а со среды-четверга будут южными.

«Поэтому высокая температура, около +25 °С, прогнозируется и в конце рабочей недели, и даже в субботу. В воскресенье температура будет полностью соответствовать той, которая ей предписана. А именно: ночью +6...+9 °С, днём +17...+20 °С. Во второй половине воскресенья возможна гроза. Гроза будет не повсеместная, дождь интенсивным, но не продолжительным», — заключил Вильфанд.

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