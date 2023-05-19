Актёр Барри Кеоган не будет сниматься в продолжении «Гладиатора»
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Как сообщает Deadline, причиной стал слишком загруженный график артиста.
На данный момент на эту роль рассматривается Фред Хехингер — создатели картины ведут переговоры с ним.
Также к актёрскому составу проекта присоединились Педро Паскаль, Мэй Каламави, Дензел Вашингтон и Джозеф Куинн. Главную роль в ленте исполнит Пол Мескал.
Действие второй части «Гладиатора» развернётся спустя 25 лет после событий первого фильма. Премьера картины запланирована на ноябрь 2024 года.
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