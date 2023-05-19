Disney создал аниме-сериал «Чужой против Хищника»
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Об этом сообщает IGN со ссылкой на бывшего директора по лицензированию в 20th Century Fox Джошуа Иццо.
По его словам, в сериале будет десять эпизодов. Иццо отметил, что производство аниме началось ещё во время работы над фильмом «Чужой: Завет», но по каким-то причинам сериал до сих пор не вышел.
По информации Джошуа Иццо, режиссёром аниме выступал Синдзи Арамаки, работавший до этого над проектом «Бегущий по лезвию: Чёрный лотос», а сценарием занимался Эрик Калдерон.
Иццо также уточнил, что изначально идея заключалась в производстве мультфильма «Чужой против Хищника», но вскоре было принято решение создать анимационный сериал.
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