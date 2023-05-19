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Disney создал аниме-сериал «Чужой против Хищника»

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Кинокомпания Disney закончила работать над аниме-сериалом «Чужой против Хищника».
Disney создал аниме-сериал «Чужой против Хищника»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает IGN со ссылкой на бывшего директора по лицензированию в 20th Century Fox Джошуа Иццо.

По его словам, в сериале будет десять эпизодов. Иццо отметил, что производство аниме началось ещё во время работы над фильмом «Чужой: Завет», но по каким-то причинам сериал до сих пор не вышел.

По информации Джошуа Иццо, режиссёром аниме выступал Синдзи Арамаки, работавший до этого над проектом «Бегущий по лезвию: Чёрный лотос», а сценарием занимался Эрик Калдерон.

Иццо также уточнил, что изначально идея заключалась в производстве мультфильма «Чужой против Хищника», но вскоре было принято решение создать анимационный сериал.

Ранее стала известна дата выхода фильма «Рождение легенд» в России. 

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