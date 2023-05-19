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Фильм «Рождение легенд» о продюсере Богарте выйдет в российский прокат 8 июня

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Стало известно, когда в российский прокат выйдет музыкальная картина «Рождение легенд» режиссёра Тимоти Скотта Богарта.
Фильм «Рождение легенд» о продюсере Богарте выйдет в российский прокат 8 июня
  • Gettyimages.ru

Как сообщает «Газета.Ru», картину, посвящённую основателю звукозаписывающего лейбла Casablanca Records Нилу Богарту, начнут показывать в российских кинотеатрах 8 июня.

В сюжете фильма раскроется история основания студии. Роли исполнили Джереми Джордан, Уиз Халифа, Джейсон Дэруло, Мишель Монахэн и другие.

Компания Casablanca Records была создана в 1973 году и продюсировала таких артистов, как Дон Саммер, рок-группу KISS, Шер и коллектив Village People.

Ранее стало известно, что актёры сериала «Нулевой пациент» озвучили сказку для детей c ВИЧ-статусом.

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