Актёры сериала «Нулевой пациент» озвучили сказку для ВИЧ-инфицированных детей
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Как сообщает пресс-служба «Яндекс.Афиши», аудиосказка под названием «Капельки здоровья» приурочена к годовщине с момента выхода сериала и ко Дню защиты детей.
Это фольклорная история о том, как уживаться с вирусом. Написана сказка для фонда «Дети+», который работает с 2015 года и помогает молодому поколению справляться с наличием болезни.
Среди артистов, принявших участие в озвучке, — Евгений Стычкин, Аскар Ильясов, Павел Майков, Иван Добронравов, Лиза Шакира. Кроме того, рассказчиками выступили и подопечные фонда.
Послушать аудиосказку можно в Bookmate бесплатно.
«Нулевой пациент» — художественный сериал, вышедший в 2022 году. В нём рассказывается о первых заражённых ВИЧ в СССР.
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