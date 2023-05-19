Актёры сериала «Нулевой пациент» озвучили сказку для ВИЧ-инфицированных детей

Актёры российского сериала «Нулевой пациент» приняли участие в озвучке аудиосказки для детей, живущих с диагнозом «вирус иммунодефицита».

Как сообщает пресс-служба «Яндекс.Афиши», аудиосказка под названием «Капельки здоровья» приурочена к годовщине с момента выхода сериала и ко Дню защиты детей.

Это фольклорная история о том, как уживаться с вирусом. Написана сказка для фонда «Дети+», который работает с 2015 года и помогает молодому поколению справляться с наличием болезни.

Среди артистов, принявших участие в озвучке, — Евгений Стычкин, Аскар Ильясов, Павел Майков, Иван Добронравов, Лиза Шакира. Кроме того, рассказчиками выступили и подопечные фонда.

Послушать аудиосказку можно в Bookmate бесплатно.

«Нулевой пациент» — художественный сериал, вышедший в 2022 году. В нём рассказывается о первых заражённых ВИЧ в СССР.

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